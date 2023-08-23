Водопровод изношен на 90%: Депутат Мажилиса РК пообещала решить проблему сельчан в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Юлия Кучинская находится с рабочей поездкой в Акмолинской области. Она посетила село Егиндыколь, где обсудила проблемы обеспечения жителей района водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Нуринский групповой водопровод обеспечивает водой 24 населенных пункта, в которых проживают более 14,5 тыс. человек. Однако, начиная с апреля этого года, в села Коржинколь и Бауманское не поступает питьевая вода из-за частых прорывов на водопроводе, проходящем по территории Коргалжынского района. В этой связи на территории Егиндыкольского района объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба.

«Водопровод ветхий и изношен на 90%. Перебои с водой даже на еще действующем участке случаются довольно часто. Только с начала 2023 года на водоводе произошли 79 аварий, а потери воды на отдельных участках достигают 70-80%. Для стабильной подачи воды в населенные пункты района необходимы полная замена поврежденных участков магистральных сетей и экстренная замена участков магистрального водопровода», – доложил о текущей ситуации аким района Ерлан Мухамедин.

Депутат Юлия Кучинская побывала на том участке водопровода, где пробурили скважины. Как выяснилось, вода из них остается непригодной для пользования. На сегодня акиматом Егиндыкольского района организован подвоз воды населению, в том числе в социальные объекты, двухэтажные здания, не имеющие водоразборные колонки.

«Этот вопрос находится в центре внимания Мажилиса Парламента и партии «AMANAT». В предстоящей сессии мы поднимем данную проблему и еще раз обсудим пути ее решения», – подытожила Юлия Кучинская.