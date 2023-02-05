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Водоочистные сооружения модернизируют в Атырау

5 Февраля 2023, 19:45
Водоочистные сооружения модернизируют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау началась модернизация одного из долгостроев - фильтровальной станции на левом берегу Урала в пригородном селе Береке. Об этом сообщил главный специалист производственно-технического сектора государственного учреждения «Отдел строительства города Атырау» Нурболат Болеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с понижением уровня воды в реке Урал в проектно-сметную документацию строительства водоочистных сооружений вносятся изменения. Эти изменения предусматривают сооружение дополнительной плавучей насосной станции и подводку электроснабжения. Монтажные работы планировалось завершить в четвертом квартале текущего года. Однако из-за внесенных изменений в проектно-сметную документацию строительство объекта, скорее всего, продлится до 2024 года. Производительность водоочистной установки – 50 кубометров воды в сутки», – сказал Нурболат Булеков.

Модернизация проводится в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Первоначальная стоимость проекта - 9,3 млрд тенге. Но в настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, соответственно и стоимость проекта вырастет.


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