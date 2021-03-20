РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:54, 19 Март 2021 | GMT +6

    Водонапорную башню украли два жителя Кызылординской области

    None
    None
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Жители Кызылординской области украли 18-метровую башню для сбора воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Сырдарьинского района департамента полиции Кызылординской области 16 марта обратился 27-летний житель района и сообщил о том, что в ауле Н.Ильясова неизвестными похищена водонапорная башня высотой 18 метров, принадлежащая частному предприятию.

    Благодаря оперативно-следственной работе районных полицейских задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители аула в возрасте 34 и 28 лет. Подозреваемые полностью признались в содеянном. Вещественное доказательство изъято. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража). Обстоятельства происшествия выясняются.


    Теги:
    Кызылординская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!