Водонапорную башню украли два жителя Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Жители Кызылординской области украли 18-метровую башню для сбора воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сырдарьинского района департамента полиции Кызылординской области 16 марта обратился 27-летний житель района и сообщил о том, что в ауле Н.Ильясова неизвестными похищена водонапорная башня высотой 18 метров, принадлежащая частному предприятию.

Благодаря оперативно-следственной работе районных полицейских задержаны двое подозреваемых. Ими оказались жители аула в возрасте 34 и 28 лет. Подозреваемые полностью признались в содеянном. Вещественное доказательство изъято. В настоящее время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража). Обстоятельства происшествия выясняются.