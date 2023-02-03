Водолазы спасли тонущую собаку на Каспии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На территории причала одной из казахстанских компаний водолазы спасли тонущую собаку на Каспийском море, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сотрудников компании спасенная собака не является служебной. Она случайно забежала на производственный участок. Рабочие предполагают, что ее внимание могла привлечь другая живность, например, птица, и животное вышло на лед. Лед под ней провалился. Температура в море сейчас очень низкая, и, конечно, собака, попав под воду, начала громко лаять и скулить. Экипаж баржи услышал издаваемые звуки.

«В это же время один из наших водолазов находился под водой. Так как мы выполняем производственные водолазные работы, не рекреационные, наш коллега был на постоянной связи с руководителем водолазных работ, который как раз ему и сообщил водолазу, что тонет собака и дал ему команду, скоординировав по местоположению. Водолаз подплыл к собаке и вытолкнул ее на поверхность», - рассказала сотрудница компании.

Члены экипажа сразу забрали спасенную собаку в помещение, обтерли и обогрели. Побоявшись последствий пребывания в ледяной воде, водолазы решили оставить ее у себя на ночь. На утро, убедившись, что животное себя хорошо чувствует, собаку отпустили.