Водолазы-спасатели обследуют места для купания в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Водолазы-спасатели ДЧС Карагандинской области начали подготовку к предстоящему купальному сезону. Для обеспечения безопасного летнего отдыха они обследуют и очистят дно рек и водоемов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная задача водолазов – подъем из воды затопленных предметов, железобетонных обломков, деревянных конструкций, бутылок, рыболовных снастей, камней и прочего мусора.

«Для обеспечения безопасного отдыха и купания жителей спасателями ДЧС начато обследование и очистка дна участков акваторий пляжей, отведенных для купания и отдыха. Обследование проводится на соответствие требованиям безопасности для купания», – отметил руководитель водолазного отделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Владимир Гаврильков.

Очистка дна будет только на тех участках, где разрешено купание. После на эти участки оформят акт водолазного обследования.

Также ДЧС совместно с местными исполнительными органами установит на коммунальных пляжах стенды с информацией о соблюдении правил безопасности на водоемах и запрещающие знаки в местах, не предназначенных для купания.

Всего на территории Карагандинской области 76 разрешенных и 240 запрещенных мест для купания.

Для обеспечения безопасности населения на водоемах области в купальный сезон спасательные подразделения ДЧС приведены в готовность.