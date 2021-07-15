Водолазы проводят поиск хозяина одежды, оставленной на берегу реки Есиль

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Предметы верхней одежды были обнаружены на берегу реки Есиль, хозяин вещей неизвестен. Водолазы провели поисковые работы в воде, также организовано пешее прочесывание местности. Однако поиски не дали результатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Instagram ДЧС Акмолинской области.

«В Целиноградском районе Акмолинской области 13 июля 2021 года местными жителями обнаружены вещи на берегу реки Есиль вблизи села Арайлы, за территорией маслозавода. Никому неизвестно, кому они принадлежат, также отсутствуют очевидцы нахождения на данном акватории людей в тот день. Вчера (13 июля - прим. ред.) с 18 часов до 22 часов водолазами проводились поисковые работы в воде, а также пешее прочесывание местности. Однако поиски не дали результатов», - говорится в сообщении.

В этой связи спасатели обращаются к жителям района с просьбой: «Возможно кто-то узнает предметы верхней одежды или кому-то что-то скажет местность выбранная для отдыха, или кто-то наблюдал на данной местности купающихся или рыбачащих людей в указанной нами местности - просим сообщить по бесплатным телефонам 101, 102 или 112, надеемся на обратную связь».