Водолазы обследуют места купания на водоемах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к пляжному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления гражданской обороны Марат Муратов сообщил, что утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах. Определены 58 мест для купания на 12 озерах и реке Есиль. Сейчас ведется работа по обновлению этого перечня.

Сотрудники департамента будут обследовать акваторию мест отдыха по заявлениям пользователей.

«За последние восемь лет не зафиксировано гибели людей на официальных местах отдыха на воде. Однако за последние семь лет на несанкционированных пляжах утонули 180 человек, из которых 24 ребенка», - отметил М. Муратов.

Он добавил, что разрабатывается совместный порядок рейдов с волонтерами и полицейскими, и напомнил об административной ответственности за нарушение правил общего водопользования и распитие спиртных напитков на водоемах.