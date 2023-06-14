Водолазов из девяти регионов страны обучают в Приозерске

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – На спасательной станции Приозёрска проходит первый этап республиканского тренинга по подготовке водолазов. На обучение приехали спасатели из девяти регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 июня 2023 года на базе спасательного подразделения города Приозерска стартовал первый этап тренинга по подготовке водолазов Министерства по ЧС Республики Казахстан.

Официальная часть мероприятия была начата с минуты молчания, чтобы почтить память погибших на пожаре в области Абай.

В первый день состоялось знакомство с учебно-тренировочной базой. Затем участники тренинга приступят к занятиям.

Спасательная станция Приозёрска стала площадкой для подготовки водолазов. Здесь ежегодно проводятся учебно-тренировочные сборы. Для обучения имеются необходимое оборудование и тренажёры. Занятия проводится как в техническом бассейне, так и в естественной среде – в акватории озера Балхаш.