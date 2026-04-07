Водолазы ведут поиски сотрудника гидропоста, пропавшего в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту исчезновения мужчины проводится досудебное расследование.

— Установлено, что мужчина вышел из дома и пропал. С заявлением в полицию обратился его брат. В настоящее время организованы поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего. Ход расследования находится на контроле полиции региона, — пояснили в ДП Акмолинской области.

Как стало известно, пропавший 1966 года рождения работает замерщиком на местном гидропосту. Между тем, по информации пресс-службы ДЧС региона, сейчас на месте ведут поиски два подразделения водолазов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области произошел прорыв плотины «Шоптыколь». В результате вода распространяется по полям в направлении населенного пункта и пересекает республиканскую автомобильную дорогу «Астана — Коргалжын».

Силами МЧС, местных исполнительных органов и жителей проводятся работы по поднятию уровня с целью перенаправления талых вод в степную зону.