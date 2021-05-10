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    16:43, 10 Май 2021 | GMT +6

    Водолаз погиб при исполнении служебных обязанностей в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шуском районе Жамбылской области водолаз погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 апреля 2021 года в Шуском районе на водохранилище Тасоткель проводились поисковые работы гражданки 1997 года рождения. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра лодка перевернулась, и с места проведения поисковых работ потерялся главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области Абдрахманов Жумагали Женисбекович. Незамедлительно начались поисково-спасательные работы и проводились на протяжении 35 дней.

    10 мая в 12:20 часов в Шуском районе, в 3 км от села Тасоткель, водохранилище Тасоткель, при обследовании акватории силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области в 500-600 метрах от места поиска в камышовой зоне было обнаружено тело главного спасателя Ж. Абдрахманова», - уточнил Талгат Уали.

    По данным ведомства, всего с начала поисковых работ было задействовано более 130 человек, в том числе 1 кинологический расчет, 16 единиц техники, 2 вертолета, 9 плавсредств, 1 БПЛА (53 сотрудника и 9 единиц техники от ДЧС Жамбылской области, 11 человек и 4 единицы техники от РОП, 20 человек и 2 единицы техники от МИО, 4 человека и 1 единица техники от рыбной инспекции и 10 волонтеров).

    Отмечено, что Абдрахманов Жумагали Женисбекович в органах гражданской защиты с марта 2001 года. Семейное положение – женат, воспитывал двоих детей.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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