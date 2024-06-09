Водохранилища Жамбылской области готовы к вегетативному сезону

В водохранилищах региона, по заверениям специалистов, накоплено достаточно влаги для обеспечения жамбылских аграриев поливной водой на предстоящий сезон, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным РГГП «Казводхоз», площадь орошаемых земель в Жамбылской области составляет 182 тысячи га, из них на вегетацию 2024 года по плану планируется обеспечить водой 90 тысяч га орошаемой земли, что на 30 тысяч га меньше прошлогодних показателей.

Один из основных источников поступления поливной воды для жамбылских аграриев — Кировское водохранилище, расположенное на территории Кыргызской Республики, наполнено на 82% (449,46 млн кубометров).

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Тасоткельское водохранилище, обеспечивающее водой Шуский и Мойынкумский районы, заполнено на 100% (474 млн кубометров), дефицита воды здесь не ожидается.

Терс-Ашыбулакское водохранилище заполнено на 93% (135 млн кубометров), а для предупреждения паводковой ситуации это водохранилище сейчас работает в транзитном режиме, сбрасываемая отсюда вода по реке Аса заполняет озера Биликоль и Акколь.

Караконузское и Какпатасское водохранилища Кордайского района заполнены на 99%, работают в транзитном режиме, вода из них поступает в реку Шу.

Озеро Акколь наполнено на 34% (90,97 млн кубометров), ведутся работы по наполнению озера.

— По водохранилищам Ынталы, Беркутты и Жартас специалисты надеются, что если ситуация будет соответствовать среднегодовому показателю, то дефицита воды не ожидается. Составлен график работы водохранилищ, по гидроузлам и водохранилищам проверена работа сегментных затворов, режим открывания и закрывания затворов, рабочее состояние моторов подъема затворов. организован круглосуточный мониторинг работы и заполняемости водохранилищ, — пояснили в ведомстве.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

По данным ДЧС по Жамбылской области, на территории региона имеется 141 гидротехническое сооружение, в том числе 18 в республиканской собственности (шесть водохранилищ, одна плотина, 11 гидроузлов), 115 в коммунальной собственности (76 водохранилищ, одна плотина, 38 прудов) и 8 в частной собственности (два водохранилища, шесть прудов).

Как сообщалось, территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности. На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.