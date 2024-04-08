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    12:57, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Водохранилища в Костанайской области на 99% заполнены водой

    водохранилище
    Фото: Рrimeminister.kz

    Заместитель начальника ДЧС Костанайской области Асылбек Садуов доложил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Можно сказать, что ситуация в Костанайской области опасная, поскольку в 6 населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение. Из-за подъема реки Тобол продолжаются спасательные работы. Спасены жители 7 коттеджных поселков. За сутки удалось спасти 2285 человек, в том числе 84 детей. Общее число спасенных — более 88300 человек, в том числе более 1700 детей, — сказал Асылбек Саудов на брифинге в СЦК.

    По его словам, в пунктах временного размещения находятся 464 человека, из них 123 ребенка.

    — Река Тобол под контролем. Потому что вода поступает в Каратомарское, Желкуарское и Амангельдинское водохранилища. Сегодня эти водохранилища заполнены на 99%, — добавил спикер.

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Водохранилище Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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