Водохранилища в Костанайской области на 99% заполнены водой

Заместитель начальника ДЧС Костанайской области Асылбек Садуов доложил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Можно сказать, что ситуация в Костанайской области опасная, поскольку в 6 населенных пунктах объявлено чрезвычайное положение. Из-за подъема реки Тобол продолжаются спасательные работы. Спасены жители 7 коттеджных поселков. За сутки удалось спасти 2285 человек, в том числе 84 детей. Общее число спасенных — более 88300 человек, в том числе более 1700 детей, — сказал Асылбек Саудов на брифинге в СЦК.

По его словам, в пунктах временного размещения находятся 464 человека, из них 123 ребенка.