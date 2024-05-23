Водохранилища Акмолинской и Северо-Казахстанской области заполнены на 100%
Половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области. Уровень реки Жайык в городе Атырау составляет 581 см, в селе Махамбет Атырауской области – 1005 см. Специалисты местного филиала «Казводхоза» продолжают работу по пропуску прибывающих паводковых вод, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%. Все они работают в штатном режиме.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 86,9%.
В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 69,9%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99,3%. Все они работают в штатном режиме.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.
Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.