Водохранилище Тентек и плотину на реке Каратал посетили сенаторы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов в ходе поездки в область Жетысу посетили стратегически важные объекты водного хозяйства, в том числе водохранилище Тентек и плотину на реке Каратал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.



Указанные объекты Алматинского филиала АО «Казводхоз» несут основную нагрузку по обеспечению аграриев области поливной водой и в настоящее время нуждаются в проведении капитального ремонта.

Ранее депутаты поднимали эти проблемные вопросы в своем депутатском запросе. По его результатам уполномоченными органами приняты меры по выделению из государственного бюджета 21,8 млн тенге для разработки декларации безопасности гидроузлов Тентек и Акешки, а также сформированы бюджетные заявки на 2024-2026 годы на выделение финансовых средств для проведения многофакторного обследования водохранилищ Алмалы, Ащибулак и разработку декларации безопасности водохранилища Курты.

Сенаторы ознакомились с ходом проведения испытательных работ на плотине Кызылагаш после завершения капитального ремонта на данном объекте.