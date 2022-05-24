24 Мая 2022 16:05

Водохозяйственная ситуация в бассейне Сырдарьи стабилизировалась

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед началом массовой вегетации была проведена подпитка русла реки Сырдарья. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации министра, по водообеспечению бассейнов рек Шу и Талас ситуация стабильная. В ходе 30-го заседания Чу-Таласской водохозяйственной комиссии подписаны графики подачи воды по межгосударственным каналам по бассейну реки Талас на 500 млн кубометров, по бассейну реки Шу - на 220 млн кубометров.

«Необходимо отметить, что на основании гидрологических прогнозов в бассейне трансграничной реки Сырдарьи ожидалась сложная водохозяйственная ситуация. Однако за счет принимаемых мер и климатических условий водохозяйственная обстановка стабилизировалась», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, приточность к Шардаринскому водохранилищу увеличилась более чем в 2,5 раза, что позволило наполнить Шардаринское водохранилище до 5 млрд кубометров и набрать в Коксарайский контррегулятор до 822 млн кубометров воды. За указанный период в Шардаринское водохранилище поступило порядка 1,5 млрд кубометров воды. Таким образом, была осуществлена подпитка русла реки Сырдарья перед началом массовой вегетации, влагозарядка орошаемых земель, наполнение озерных систем и сенокосных угодий.

«Наполняемость Токтогульского водохранилища в мае достигла более 10 млрд кубометров, что почти на 25% выше показателя в марте. Также наблюдается значительный рост наполняемости в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе – на 350 млн кубометров больше, чем в марте», - проинформировал министр.