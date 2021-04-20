Водоемы столицы проверяют на наличие личиночной формы комаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 100 домов охвачено дезинсекционной обработкой в Нур-Султане. Кроме того, проводится мониторинг водоемов на наличие личиночной формы комаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования» Нур-Султана совместно с ТОО «Столичная дезинфекция» с 13 апреля текущего года начали дезинсекционную обработку бесхозных подвальных помещений.

Дезинсекционной обработкой на безвозмездной основе охвачено 100 домов.

Совместно с участием специалистов Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан и привлечением специалистов – энтомологов на ежедневной основе проводится контроль и мониторинг временных и постоянных водоемов на наличие личиночной формы комаров. Данные мероприятия проводятся с целью предупреждающих мер при дальнейшей обработке в Нур-Султане для снижения численности комаров и мошек.