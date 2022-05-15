15 Мая 2022 00:31

Водоемы обследуют в Нур-Султане с целью борьбы с комарами и мошками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжаются активные дезинсекционные работы по снижению численности комаров и мошек. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей – паркам и скверам, передает МИА «Казинформ».

«С начала нового сезона по гнуссоистребительным работам управление охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана совместно ТОО «Столичная дезинфекция» провели обследование более сотни мелководных водоемов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара. С 26 по 30 апреля были проведены дезинсекционные работы на водоемах во всех районах города с целью предотвращения массового выплода комаров и мошки», – сообщила представитель ТОО «Столичная дезинфекция» Аижан Ефтифеева.

По ее словам, с 30 апреля текущего года ТОО «Столичная дезинфекция» начало обработку открытых станций – парков, скверов, жилых массивов – с вытеснением комаров и мошек за пределы столицы.

Данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы. В настоящий момент в городе продолжаются масштабные дезинсекционные работы, которые проводятся в ночное время суток – с девяти часов вечера до четырех утра. Особое внимание уделяется местам большого скопления людей, отметили в акимате.

Привлечены более 120 человек для обработки с помощью роторных опрыскивателей и термогенераторов, а также десять единиц спецтехники.