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    15:00, 31 Май 2021 | GMT +6

    Водный дозор проводят спасатели ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области проводят водный дозор для обеспечения мер безопасности и предупреждения фактов гибели на водоемах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    Во время патрулирования на лодках они пристально следят за тем, чтобы население не пренебрегало мерами безопасности, также проводятся рейды с инструктированием граждан. Только за прошедшие выходные спасатели охватили порядка 500 граждан, вручили более 2 тысяч памяток во всех 16 местах отдыха и 64 несанкционированных пляжах.

    Купание в водоемах, необорудованных в соответствии с установленными требованиями, крайне опасно. К началу купального сезона на разрешённых местах проводится поэтапная подготовка. Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, специалисты проводят лабораторные исследования воды, обследуют дно.

    Большая часть происшествий на воде происходит при купании в необорудованных местах и по причине отсутствия должного контроля со стороны родителей за детьми, а среди взрослого населения - при купании в нетрезвом виде.

    Спасатели уверены: чтобы не попасть в неприятную ситуацию, отдыхающие должны больше думать о последствиях своих действий и трезво оценивать риски перед входом в воду.

    А еще неплохо вспомнить советы бабушек и мам и прикрепить к купальному костюму небольшую булавку на случай судорог. Многие до сих пор не верят, но укол в сведенную мышцу действительно поможет ей расслабиться и заработать.

    Следует помнить, что на водоемах запрещается:

    - заплывать за буйки;

    - прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

    - распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

    - загрязнять и засорять водоемы;

    - допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

    - подавать крики ложной тревоги;

    При возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно обратиться за помощью по телефону 112.


    Теги:
    МЧС Закон и право Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Безопасность
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