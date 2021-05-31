Водный дозор проводят спасатели ВКО
Во время патрулирования на лодках они пристально следят за тем, чтобы население не пренебрегало мерами безопасности, также проводятся рейды с инструктированием граждан. Только за прошедшие выходные спасатели охватили порядка 500 граждан, вручили более 2 тысяч памяток во всех 16 местах отдыха и 64 несанкционированных пляжах.
Купание в водоемах, необорудованных в соответствии с установленными требованиями, крайне опасно. К началу купального сезона на разрешённых местах проводится поэтапная подготовка. Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, специалисты проводят лабораторные исследования воды, обследуют дно.
Большая часть происшествий на воде происходит при купании в необорудованных местах и по причине отсутствия должного контроля со стороны родителей за детьми, а среди взрослого населения - при купании в нетрезвом виде.
Спасатели уверены: чтобы не попасть в неприятную ситуацию, отдыхающие должны больше думать о последствиях своих действий и трезво оценивать риски перед входом в воду.
А еще неплохо вспомнить советы бабушек и мам и прикрепить к купальному костюму небольшую булавку на случай судорог. Многие до сих пор не верят, но укол в сведенную мышцу действительно поможет ей расслабиться и заработать.
Следует помнить, что на водоемах запрещается:
- заплывать за буйки;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- загрязнять и засорять водоемы;
- допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать крики ложной тревоги;
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно обратиться за помощью по телефону 112.