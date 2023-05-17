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Водные виды спорта развивают в Балхаше

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Мая 2023, 22:44
Водные виды спорта развивают в Балхаше Фото: пресс-служба акимата г. Балхаш

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше открываются перспективы водных видов спорта. В результате тщательной подготовки спортсмены побеждают в областных и республиканских соревнованиях. Способствовали таким успехам отличные условия подготовки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе Балхаше у населения вырос интерес к водным видам спорта. Заниматься плаванием приходят люди с особыми потребностями, пожилые и молодые приверженцы спорта. Директор спортивного комплекса «AQ teniz» АйдынТатибеков отмечает, что активных спортсменов, готовы поощрять.

«В Балхаше хорошо развиваются водные виды спорта, образованное и здоровое поколение - залог нашего будущего. Поэтому люди всех возрастных категорий в нашем городе регулярно занимаются водными видами спорта», - сказал Айдын Татибеков.

В прошлом году в Балхаше возродились традиции водного поло. Усердно этим видом спорта занимаются порядка 400 человек. Зал посещают и социально незащищенные слои населения. Победители областных соревнований поднимают авторитет страны на областных и международных состязаниях.

«В спорткомплексе по социально-государственному заказу тренируются 170 человек, среди них есть многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи, спортсмены-ветераны занимаются водными видами спорта и ведут максимально активный образ жизни», - добавил Айдын Татибеков.

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Детский гидромассажный центр также открыл свои двери. Теперь есть возможность сделать массаж для самых маленьких посетителей в специальных ванночках. Помощь оказывают и деткам с особенными потребностями.

«Гидромассаж очень полезен. Помогает детям с неврологическими патологиями, ДЦП, аутизмом, а также при мышечном гипертонусе и гипотонусе. Помогает в развитии физиологических детей. Затем повышает аппетит ребенка и улучшает сон. Есть много преимуществ, особенно для детей», - отметила руководитель центра гидромассажа Акбота Русланкызы.

Спортсмены, приходящие в спорткомплекс, не ограничиваются плаванием. Для них есть масса возможностей делать различные упражнения и заниматься тяжелой атлетикой.

В тренажерном зале спорткомплекса, полностью отвечающем современным требованиям, созданы все условия для занятий спорта.


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