Водные ресурсы и энергетика - приоритеты Евросоюза в Центральной Азии - глава представительства ЕС в Казахстане

РИМ. КАЗИНФОРМ. В городе Риме (Италия) состоялся сайд-ивент в преддверии 7-ой конференции высокого уровня ЕС-Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в Региональном экологическом центре Центральной Азии, представители Европейского союза, стран Центральной Азии, международных финансовых институтов и партнеров по развитию во время специального мероприятия обсудили инвестиционные потребности и возможности для проектов, в основе которых лежит взаимосвязь между водой, энергией и продовольствием (ВЭП).

Инвестиционные предложения, разработанные в рамках проекта ЕС «Нексус Диалог в Центральной Азии» (фаза II), требуют различных инвестиционных подходов. Очистка и вторичная переработка ила Руслового водохранилища на Туямуюнском гидроузле оптимальна для схемы государственно-частного партнерства (ГЧП). Демонстрационный проект в Таджикистане привлекает финансирование от партнера по развитию на благоприятных финансовых условиях, поскольку национальное законодательство не допускает схему ГЧП для стратегических объектов.

Казахстан первый в регионе начинает пилотирование применения оффсетов, чтобы привлечь финансирование для облесения осушенного дна Аральского моря.

«Устойчивые водные ресурсы и энергетика являются ключевыми приоритетами ЕС в Центральной Азии. В соответствии с Европейским зеленым курсом мы способствуем более эффективному и скоординированному использованию таких жизненно важных ресурсов как вода, энергия и продовольствие. Подход Нексус помогает найти оптимальные решения, чтобы действия в одном секторе оказывали положительный эффект для прогресса в других секторах. Мы полностью привержены поддержке «зеленого» перехода через жизнеспособные инвестиционные проекты для обеспечения долгосрочной устойчивости, мира и процветания в регионе», - заявил г-н Йоханнес Баур, Глава по сотрудничеству в Представительстве Европейского Союза в Казахстане.

Представители стран Центральной Азии поделились с потенциальными инвесторами своими наблюдениями о препятствиях в привлечении инвестиций.

Основанные на подходе Нексус проекты направлены на повышение водно-энергетической и продовольственной безопасности путем эффективного использования природных ресурсов. Однако привлечение инвестиций для финансирования таких проектов требует новых подходов, включая адекватные тарифы на воду и инновационные инструменты кредитования. Нам также нужно усилить межсекторальное сотрудничество с финансовыми институтами и частным бизнесом.

«Благодаря демонстрационному проекту Нексус наша проектная команда своевременно провела соответствующую техническую и аналитическую оценку, которая была использована для разработки технико-экономического обоснования модернизации Голодностепской насосной станции в Таджикистане при поддержке заинтересованного донора. Грантовые проекты предоставляют существенную техническую помощь. Однако в долгосрочной перспективе мы должны стремиться использовать все возможные механизмы финансирования, включая ГЧП, в области мелиорации земель и ирригации», - отметил г-н Бахром Гафорзода, секретарь Национальной комиссии по ирригации и дренажу при Агентстве по мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан.

РЭЦЦА реализует проект «Нексус Диалог в Центральной Азии» в партнерстве с Глобальным Нексус Секретариатом при финансовой поддержке Европейского Союза. Срок реализации проекта: июнь 2020 – июнь 2023. Общий бюджет второй фазы проекта: 1,25 млн евро, включая вклад ЕС в размере 1 млн евро.

Фото: .carececo.org