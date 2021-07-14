РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Водное законодательство требует дальнейшего совершенствования – Магзум Мирзагалиев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По оценкам многих экспертов, водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. За 17 лет применения существующего Кодекса изменения и дополнения вносились 62 раза или в среднем более трех раз за год. В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Глава Минэкологии отметил, что с учетом этого в этом году ведется работа по разработке концепции нового Водного кодекса.

    Кроме того, сформирован научный блок, направленный на исследование возможности использования альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вододефицитные регионы страны.


    Теги:
    Правительство Президент Казахстана Экология Минэкологии
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!