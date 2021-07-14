Водное законодательство требует дальнейшего совершенствования – Магзум Мирзагалиев
«По оценкам многих экспертов, водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. За 17 лет применения существующего Кодекса изменения и дополнения вносились 62 раза или в среднем более трех раз за год. В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства», - сказал Магзум Мирзагалиев.
Глава Минэкологии отметил, что с учетом этого в этом году ведется работа по разработке концепции нового Водного кодекса.
Кроме того, сформирован научный блок, направленный на исследование возможности использования альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вододефицитные регионы страны.