Водное законодательство требует дальнейшего совершенствования – Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценкам многих экспертов, водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. За 17 лет применения существующего Кодекса изменения и дополнения вносились 62 раза или в среднем более трех раз за год. В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава Минэкологии отметил, что с учетом этого в этом году ведется работа по разработке концепции нового Водного кодекса.

Кроме того, сформирован научный блок, направленный на исследование возможности использования альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вододефицитные регионы страны.