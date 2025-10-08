РУ
    17:29, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Водное сотрудничество Казахстана и Германии выходит на новый уровень

    Министерство водных ресурсов и ирригации и немецкая Ассоциация German Water Partnership (GWP) подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, передает агентство Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Это событие стало продолжением переговоров между вице-премьером Канатом Бозумбаевым и руководством GWP, состоявшихся год назад в Германии.

    Фото: Kazinform

    Германское водное партнерство (German Water Partnership) - сеть международной водной отрасли Германии, объединяющей более 300 компаний в сфере водных ресурсов. Спектр членов варьируется от университетских институтов до строительных компаний, консультантов и всемирно известных производителей.

    Фото: Kazinform

    Соглашение позволит Казахстану использовать лучшие международные стандарты при внедрении водосберегающих технологий и инновационных решений, повышении устойчивости водного сектора к климатическим рискам, наводнениям и засухам, обучении и подготовке профильных специалистов.

    На сегодняшний день немецкий опыт уже используется в реализации цифровых проектов по прогнозированию, моделированию, учету водных ресурсов. Немецкие технологии также применяются при строительстве гидротехнических сооружений.

    Фото: Kazinform

    Вице-премьер Канат Бозумбаев и управляющий директор GWP Борис Грайфендер обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Было предложено открыть Казахстанско-Германский водный инновационный хаб на базе Информационно-аналитического центра водных ресурсов МинВРИ при поддержке German Water Partnership.

    По итогам подписания Соглашения стороны выразили уверенность, что документ станет прочной основой для создания новых совместных казахстанско-немецких проектов.

