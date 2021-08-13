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Водно-болотистая гладь Малого Талдыколя будет очищена в Нур-Султане

13 Августа 2021 20:24
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Водно-болотистая гладь Малого Талдыколя будет очищена в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации Генерального плана столицы, утвержденного постановлением Правительства РК от 23 декабря 2016 года и ПДП, осуществляются все необходимые мероприятия по его реализации – компактной застройке города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы сообщает, что водная гладь малого Талдыколя (ул. Сыганак с севера, продолжение улицы Е22 с юга, пр. Туран с востока, и ул. Ч. Айтматова с западной стороны), которая расстилается на 20 гектарах, будет сохранена.
Учитывая, что это водно-болотный объект и количество химических веществ в воде в разы превышает предельные нормы и могут оказывать негативное влияние на здоровье человека, данный участок будет очищен. В том числе, будут проведены дноуглубительные работы для того, чтобы повысить уровень воды. Таким образом, болотистое место станет очищенным водоемом и будет представлять собой парковую зону.


Прилегающая часть водно-болотного объекта будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: жилые дома, учебное заведение почти на 2,5 тыс. учащихся, детский сад, медицинский центр и др.
Стоит отметить, что водно-болотный объект не имеет естественной связи с озером Талдыколь, не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод. В данное время, водно-болотный объект в результате гниения органических соединений и скопления мусора является очагом распространения неприятного запаха, скопления насекомых (комары, клещи).
При проведении полевых измерений одновременно с гидрографическими работами проводился отбор проб донных отложений для исследования химического состава. В Малом Талдыколе имеется большое количество химических веществ, которое может оказать негативное влияние на здоровье человека. По сухому остатку превышение в 6,3 раза, по содержанию железа в 6,2 раза, по содержанию хлоридов в 9,5 раз, сульфатов в 12 раз, по аммиаку в 5 раз. Причем содержание аммиака со стороны улицы Сыганак составило 2,5 мг, что превышает ПДК в 1,5 раза.


Также, по результатам исследований, в соответствии с оценкой хозяйственного использования водоема по критериям качества воды – недопустимо использование в хозяйственно-питьевых, рыбохозяйственных и рекреационных целях.
Стоит отметить, что на самом же Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк – у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт).
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#Нур-Султан   #Экология   #Акимат   #Общество  
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