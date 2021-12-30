Водителю съехавшего в кювет авто помогли на трассе полицейские в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские помогли водителю съехавшей в кювет «Газели», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, на 24 км автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» автомобиль марки «Газель» съехал в кювет. На место происшествия были направлены сотрудники батальона патрульной полиции для оказания помощи водителю, оказавшемуся в сложной ситуации.

«Выяснилось, что мужчина направлялся из города Костанай в Алматы и перевозил товар. Погодные условия ухудшались, в связи с чем было принято решение вызволять машину утром. Старший лейтенант полиции Акыл Секенов и лейтенант полиции Мират Шаимов отвезли водителя «Газели» в ближайшую гостиницу на ночлег. Позже экипаж патруля «Тулпар-16» отправился на маршрут патрулирования для перекрытия автодороги из-за ухудшения погодных условий. Полицейские всю ночь находились рядом с автотранспортным средством для обеспечения сохранности груза и дорожной безопасности», - поделились в ведомстве.













Утром стражи порядка нашли спецтехнику, чтобы вызволить груженый автомобиль из снежного плена. На помощь сотрудникам пришли и местные жители. Благодаря совместным усилиям полицейских, местных жителей, сотрудников дорожной организации «Газель» удалось поставить на колеса. Под капотом автомобиля скопился снег, в этой связи водитель попросил найти теплый бокс, чтобы отогреть машину и продолжить путь. Автомобиль был доставлен в город Есиль, где был найден теплый бокс.

Тронутый неравнодушием и отзывчивостью полицейских водитель написал слова благодарности, пожелав стражам порядка счастья, крепкого здоровья, успехов в работе.