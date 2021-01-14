Водителю опрокинувшегося грузового автомобиля помогли в ВКО
УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточного Казахстана оказали помощь водителю опрокинувшегося грузового автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве сообщили, что 14 января в 2 часа ночи в Уланском районе на повороте в село Айыртау произошло ДТП. В результате опрокидывания грузового автомобиля пострадал мужчина. Без помощи спасателей извлечь пострадавшего не было возможности.
«Прибывшие оперативно на место происшествия сотрудники ПЧ-34 оказали помощь полицейским, которые пытались своими силами извлечь водителя из грузового автомобиля марки «Мерседес». После деблокирования мужчины подразделение ПЧ-34 произвело отсоединение аккумуляторных клемм , во избежание короткого замыкания в транспортном средстве», - пояснили в пресс-службе.
Врачи скорой помощи госпитализировали мужчину, 1990 года рождения, в тяжелом состоянии в больницу областного центра.
Фото пресс-службы ДЧС ВКО
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