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Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау
27 Февраля 2020 05:30
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый, ранее был лишен прав на управление транспортным средством сроком на три года. Однако был задержан в Атырау в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины отца. Уголовное дело было рассмотрено согласно новым изменениям, внесенными в законодательство по ч.1 ст. 346 УК Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе областного суда.
Отмечается, приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права управления транспортным средством.
Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
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