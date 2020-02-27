Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый, ранее был лишен прав на управление транспортным средством сроком на три года. Однако был задержан в Атырау в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины отца. Уголовное дело было рассмотрено согласно новым изменениям, внесенными в законодательство по ч.1 ст. 346 УК Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Отмечается, приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права управления транспортным средством.