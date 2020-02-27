+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 9 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау

27 Февраля 2020 05:30
Поделиться:
Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водителю ограничили на год свободу и пожизненно лишили прав в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мужчина в реанимации: проводится досудебное расследование в Акмолинской области
Закон о митингах должен стать объединяющим наш народ фактором – Ерлан Саиров Известный политолог Марат Башимов высказался за установление специальных мест для проведения митингов Сотрудника столичного аэропорта осудили за вывоз в ОАЭ краснокнижных соколов

«Как было установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый, ранее был лишен прав на управление транспортным средством сроком на три года. Однако был задержан в Атырау в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомашины отца. Уголовное дело было рассмотрено согласно новым изменениям, внесенными в законодательство по ч.1 ст. 346 УК Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Отмечается, приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с пожизненным лишением права управления транспортным средством.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив