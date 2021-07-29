Водителю авто, столкнувшегося со скорой в Жамбылской области, ампутировали руку

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Водителю авто, столкнувшегося со скорой в Жамбылской области, ампутировали руку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщалось ранее, 28 июля примерно в 18:00 часов в Жамбылском районе Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе Тараз - Бесағаш водитель кареты скорой помощи, передвигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступил дорогу машине Suzuki, ехавшей по главной автотрассе, и допустил столкновение.

Автомобиль скорой медицинской помощи ехал на вызов в село Бесагаш, однако проблестковые маячки и специальный сигнал включены не были. В нем находились 61-летний водитель и два фельдшера, а в Suzuki – 64-летний водитель.

Водитель легкового авто был доставлен в реанимационное отделение Таразской городской больницы №1, где ему была произведена ампутация руки. Водитель и пассажиры кареты скорой помощи также были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Назначены ряд экспертиз, ведется следствие.