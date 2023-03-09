Водителям скорой помощи поднимут зарплаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК подготовило поправки в постановление Правительства о системе оплаты труда работников бюджетных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе сказано, что для водителей скорой медицинской помощи устанавливается новая доплата за особые условия труда в размере 200% от базового должностного оклада – это 35 394 тенге.

«В настоящее время наблюдается резонанс среди водителей скорой медицинской помощи, в части низкой заработной платы, что приводит к забастовкам. Министерство здравоохранения предлагает установить новую доплату за особые условия труда в размере 200% от базового должностного оклада», - говорится в справке к проекту постановления Правительства РК.

В Минздраве посчитали, что дополнительно на 2023-2025 годы потребуется 13 369,0 млн тенге:

- 2023 год (с 1 июля) - всего 2 602,6 млн тенге: МЗ – 2 588,8 млн тенге (10 928,25 шт. ед.), КНБ – 0,8 млн тенге (3 шт. ед.), МЧС – 13,0 млн тенге (165 шт. ед.);

- 2024 год – всего 5 327,7 млн тенге: МЗ – 5 247,1 млн тенге (10 928,25 шт. ед.), КНБ – 1,4 млн тенге (3 шт. ед.), МЧС – 79,2 млн тенге (165 шт. ед.);

- 2025 год – всего 5 438,7 млн тенге: МЗ – 5 356,3 млн тенге (10 928,25 шт. ед.), КНБ – 1,5 млн тенге (3 шт. ед.), МЧС – 80,9 млн тенге (165 шт. ед.).

Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА».