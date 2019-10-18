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вчера 17:52
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вчера 17:07
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вчера 16:32
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Водителям общественного транспорта в Алматы грозит проверка после инцидента с их коллегой
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы водителям общественного транспорта грозит массовая проверка после случая с их коллегой, которого поймали за рулём в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«17 октября 2019 года при проверке документов сотрудниками дорожной полиции был задержан водитель 103 маршрута. Его поведение, а именно заторможенность, вызвало у сотрудников ДП подозрение. Данный водитель был доставлен на медосвидетельствование, где факт подтвердился. После чего водитель сразу же был отстранен от работы, а по данному факту на предприятии началось служебное расследование», - сообщили в компании-перевозчике ТОО «Алматыэлектротранс».
В результате служебного расследования было установлено, что утром данный водитель прошел плановое медицинское освидетельствование.
В настоящий момент выясняется, где, когда и при каких обстоятельствах водитель употребил «травку», отметили в компании-перевозчике.
«От лица компании Алматыэлектротранс, мы приносим свои извинения за данную ситуацию. Мы шокированы столь вопиющим фактом. И начинаем массовую проверку», - сообщили в компании.
Напомним, вчера полицейские задержали водителя автобуса, который возил пассажиров в состоянии наркотического опьянения.
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