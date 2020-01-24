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Водителям дано время на решение проблемы с ввезенными из-за рубежа авто – Нурлы Айтиева

24 Января 2020 23:22
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Водителям дано время на решение проблемы с ввезенными из-за рубежа авто – Нурлы Айтиева

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водителям дано время, чтобы решить проблему с ввезенными из-за рубежа автомобилями, считает депутат Атырауского областного маслихата Нурлы Айтиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я понимаю, что покупка автомашин с армянскими, кыргызскими, российскими номерами была вынужденной мерой для наших автолюбителей. Привлекала их невысокая цена. Вообще создавать на этой почве социальную проблему, я считаю, неправильно. Люди, которые имеют достаток, не будут такие машины покупать. Для кого-то наличие такой автомашины - возможность заработать, занимаясь частным извозом. Основная масса автомобилистов хотели обновить машину, использовать для дома, даже для ведения небольшого бизнеса. Глава государства Касым-Жомарт Токаев очень правильно сказал, что надо разобраться, дать правовую оценку ситуации. Тем не менее, люди, которые ответственны за это, думаю, подойдут объективно, с пониманием к этой ситуации. Тем более, что на постановку на учет отводится достаточно солидный срок – больше года», - говорит депутат Атырауского областного маслихата, председатель Ассоциации деловых женщин по Атырауской области Нурлы Айтиева.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

Президент РК дал поручение Генпрокуратуре - дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные, незапрещенные законодательством меры.

В заключение Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.


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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
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Автор:

А. Соколов

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