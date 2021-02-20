Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане более двух тысяч правонарушений выявлено за второй день ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В зимний период, когда погода ведет себя максимально непредсказуемо, полицейские Восточного Казахстана все чаще выходят в рейды. Кроме традиционных бесед с водителями и пешеходами, стражи порядка налаживают контакт с руководителями коммунальных предприятий, отвечающих за качество дорожного полотна.

«В рамках республиканского мероприятия «Безопасная дорога» за два дня на дорогах областного центра было выявлено 2 594 нарушения Правил дорожного движения, в том числе водителями общественного транспорта допущено 29 правонарушений», - рассказал начальник УМПС ДП ВКО Талгат Нуриев.

Так, за управление в состоянии алкогольного опьянения задержано 34 водителя, также к административной ответственности за выезд на встречную полосу дороги привлечены 18 водителей. За превышение скорости 157, за нарушение правил маневрирования 161, за не использование ремней безопасности 428, за пользование телефоном при управлении 286, за создание аварийной обстановки 19 человек. Не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами 80 водителей.

Вместе с тем, выявлено 27 случаев незаконного переоборудования, не прохождения технического осмотра 52 фактов и 542 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД.

Кроме того, путем изъятия с транспортных средств 85 государственных регистрационных номерных знаков, а также водворением на специализированные стоянки 99 единиц транспорта, запрещена их эксплуатация.

Несмотря на ужесточения ответственности, за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС и находящимися в состоянии алкогольного опьянения, с начала ОПМ задержано три таких водителя, в отношении которых проводится досудебное расследование.

Так, поздно вечером 18 февраля в селе Калбатау Жарминского района сотрудниками патрульной полиции был остановлен автомобиль «Фольцваген Гольф», 31-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него составлен протокол по статье 608 КоАП, автомобиль водворен на специальную стоянку.

Департамент полиции ВКО напоминает, что с 13 февраля т.г. с учетом внесенных поправок в Закон «О дорожном движении», водители теперь не обязаны иметь при себе выданные в Республике Казахстан водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортного средства (при наличии документа, удостоверяющего личность). Однако, данные изменения не касаются иностранных водителей и транспортные средства, зарегистрированные в других государствах.

Фото: Пресс служба ДП ВКО