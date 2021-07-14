Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали в Акмолинской области

ДЕРЖАВИНСК. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на семь лет лишился прав водитель, севший за руль в состоянии наркотического опьянения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, нарушение было выявлено 9 июля в городе Державинске Жаркаинского района. Сотрудниками полиции был остановлен автомобиль марки «Volkswagen Passat», водитель которого вызвал у стражей порядка подозрение.

«После проверки документов полицейскими принято решение о направлении мужчины на медицинское освидетельствование. По результатам освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Правонарушитель признался в употреблении наркотического средства и выдал его полицейским», - отметили в ведомстве.

Постановлением Жаркаинского районного суда от 12 июля водитель привлечен к административной ответственности по ст. 608 КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии наркотического опьянения…», к аресту на 15 суток и лишению права управления транспортными средствами на семь лет. За незаконное хранение он также привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 296 УК РК.

Как напомнили стражи порядка, за управление в состоянии опьянения санкция статьи предусматривает административный арест 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком до семи лет. В случае же совершения ДТП в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, согласно статьи 345-1 УК РК.

С начала года на автодорогах Акмолинской области совершено 20 ДТП с участием нетрезвых водителей. Пострадало 35 граждан, 6 человек погибли. За это время полицейскими привлечено 654 водителя к административной и 60 к уголовной ответственности за управление в состоянии опьянения.



