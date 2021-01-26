Водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали в Нур-Султане
Сотрудниками административной полиции в ночное время по улице Тауелсыздык остановлена автомашина марки «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя. При проверке полицейские заметили, что поведение молодого человека напоминало состояние алкогольного опьянения.
При проверке документов выяснилось, что в мае 2017 года решением суда водитель был лишен водительского удостоверения, срок наказания которого истек.
Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. За невыполнение требований сотрудника полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 613 ч. 9 КРКобАП.
Задержанный водитель решением суда взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан на 25 суток. Также водитель лишен водительского удостоверения сроком на 8 лет.
Напомним, что в столице за 16-17 января выявлено свыше 20 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.