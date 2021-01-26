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    00:16, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Нур-Султане задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

    Сотрудниками административной полиции в ночное время по улице Тауелсыздык остановлена автомашина марки «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя. При проверке полицейские заметили, что поведение молодого человека напоминало состояние алкогольного опьянения.

    При проверке документов выяснилось, что в мае 2017 года решением суда водитель был лишен водительского удостоверения, срок наказания которого истек.


    Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. За невыполнение требований сотрудника полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения в отношении водителя возбуждено административное производство по статье 613 ч. 9 КРКобАП.

    Задержанный водитель решением суда взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан на 25 суток. Также водитель лишен водительского удостоверения сроком на 8 лет.

    Напомним, что в столице за 16-17 января выявлено свыше 20 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана Видео Происшествия Правоохранительные органы
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