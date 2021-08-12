Водителя в наркотическом состоянии задержали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В Камыстинском районе Костанайской области нарушитель правил дорожного движения приговорен к административному аресту на 20 суток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«7 августа около часа ночи полицейские отдела полиции Камыстинского района патрулировали поселок Адаевка. Автопатруль в составе капитана Саята Абилькакимова и старшего лейтенанта Жанбатыра Кенебаева заметили автомашину «ВАЗ-2110», которая двигалась по поселку с высокой скоростью. На неоднократные требования об остановке транспортного средства водитель не реагировал и попытался скрыться от сотрудников полиции. Водитель автомашины продолжал передвигаться на большой скорости по проулкам и по аварийным участкам дороги. В ходе преследования автомашина была остановлена, нарушитель задержан»,- сообщили в ведомстве.

За рулем находился оказался 31-летний водитель, житель этого же села. Согласно экспертизе, мужчина управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, мужчина также не имеет водительского удостоверения.

«Камыстинским районным судом сельчанин осужден по статьям 608 ч.6 и 613 ч.1 КоАП РК, к административному аресту сроком 20 суток»,- добавили в полиции.

По информации департамента полиции, с начала года сотрудниками местной полицейской службой региона задержаны 955 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За этот период водителями в нетрезвом виде совершено 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 человека, 23- получили различные травмы.