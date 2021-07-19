11:00, 19 Июль 2021 | GMT +6
Водителя в наркотическом опьянении задержали в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении задержали в Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками полиции города Усть-Каменогорска был оставлен автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 27-летнего водителя, который в ходе проверки вел себя неадекватно. Согласно акта медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиоидов.