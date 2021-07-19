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    11:00, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Водителя в наркотическом опьянении задержали в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении задержали в Усть-Каменогорске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции города Усть-Каменогорска был оставлен автомобиль ВАЗ-21124 под управлением 27-летнего водителя, который в ходе проверки вел себя неадекватно. Согласно акта медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиоидов.

    По факту в отношении водителя составлен административный протокол по ст.608 ч.1 КоАП РК «За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии наркотического опьянения», которое влечет лишение права управления транспортным средством на срок семь лет. Административное дело в отношении указанного водителя направлено в суд для принятия решения.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками Транспорт Видео
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