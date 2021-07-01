ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении задержали в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 июня в 16:30 часов патрульные полицейские, следуя по своему маршруту, обратили на водителя автомашины Mercedes Benz. При проверке документов 32-летнего талдыкорганца, управлявшего авто, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Задержанный дал признательные показания.

Талдыкорганский специализированный межрайонный административный суд Алматинской области подверг правонарушителя к административному наказанию и в соответствии со ст. 608ч. 1 КоАП РК назначил административный арест сроком на 15 суток и лишил водительских прав на семь лет.