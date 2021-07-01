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    11:20, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Водителя в наркотическом опьянении задержали в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении задержали в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 июня в 16:30 часов патрульные полицейские, следуя по своему маршруту, обратили на водителя автомашины Mercedes Benz. При проверке документов 32-летнего талдыкорганца, управлявшего авто, выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Задержанный дал признательные показания.

    Талдыкорганский специализированный межрайонный административный суд Алматинской области подверг правонарушителя к административному наказанию и в соответствии со ст. 608ч. 1 КоАП РК назначил административный арест сроком на 15 суток и лишил водительских прав на семь лет.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
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