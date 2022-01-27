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Водителя в наркотическом опьянении задержали в Павлодаре

27 Января 2022 11:37
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Водителя в наркотическом опьянении задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении задержали в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Езда на автомобиле в состоянии опьянения квалифицируется Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях как одно из самых тяжких правонарушений в сфере дорожного движения. Если же водитель повторно сядет за руль в состоянии опьянения, то ему уже грозит уголовная ответственность.

«26 января в городе Павлодаре на пересечении улиц Лермонтова-Бухар Жырау инспекторами батальона патрульной полиции остановлена автомашина Toyota Camry, вождение которой вызвало подозрение у стражей правопорядка. Согласно заключению медицинской экспертизы, 28-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении павлодарца составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия решения. Судом мужчина лишен права управления транспортными средствами на семь лет и наложен административный арест сроком на 15 суток, – сообщили в ДП Павлодарской области.

Всего же с начала года 27 водителей лишены права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии. Кроме того, полицейскими выявлено пять фактов управления транспортными средствами людьми, лишенными права управления транспортными средствами.
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#Павлодарская область   #Транспорт   #Видео   #МВД РК  
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