АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении задержали в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 августа сотрудники патрульной полиции во дворе дома по улице Санкибай батыра за нарушение ПДД остановили автомашину Lada Priora под управлением 46-летнего водителя, который управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

При проверке выяснилось, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами. Автомашина поставлена на спецстоянку. В отношении водителя ведется досудебное расследование по ст. 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС».