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    16:11, 04 Август 2021 | GMT +6

    Водителя в наркотическом опьянении задержали в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении задержали в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 августа сотрудники патрульной полиции во дворе дома по улице Санкибай батыра за нарушение ПДД остановили автомашину Lada Priora под управлением 46-летнего водителя, который управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

    При проверке выяснилось, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами. Автомашина поставлена на спецстоянку. В отношении водителя ведется досудебное расследование по ст. 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Актюбинская область
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