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    Водителя в наркотическом опьянении и без прав задержали в Туркестанской области

    20 Января 2022, 19:50

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Водителя в наркотическом опьянении и без прав задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время несения службы по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности сотрудники местной полицейской службы Мактааральского РОП выявили водителя, управлявшего автомобилем в наркотическом опьянении.

    Так, на одной из улиц села Атакент Мактааральского района полицейские остановили автомобиль Daewoo Nexia за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов, стражи порядка заметили у водителя признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили на медицинское освидетельствование.

    Согласно заключению, автолюбитель находился за рулем в наркотическом опьянении. Также выяснилось, что у него отсутствовали права на управление автотранспортным средством.

    Однако, несмотря на это, мужчина повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. В отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по статье 608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии наркотического опьянения».

    Собранные материалы полицейские направили в Мактааральский районный суд для принятия соответствующего решения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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