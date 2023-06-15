Водителя в наркотическом опьянении арестовали на 20 суток и лишили прав на 7 лет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Задержанного в наркотическом опьянении водителя арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Алматы.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрели административное дело в отношении гражданина А., по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 608 ч.3 КоАП).

«Судом установлено, что 14 июня 2023 года А., управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения. В судебном заседании правонарушитель подтвердил изложенные в материалах дела факты и раскаялся.

Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 3 статьи 608 КоАП и ему наложено административное взыскание в виде ареста на срок 20 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет», - сказано в постановлении суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, в Алматы задержали агрессивного водителя в наркотическом опьянении. Он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания, повредил припаркованную автомашину.