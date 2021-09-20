Водителя Toyota арестовали из-за смертельного ДТП в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ -В Петропавловске водитель Toyota взят под стражу в связи со смертельным ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 сентября около 03:40 ч. в Петропавловске произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого водитель автомашины Toyota Avensis не справился с рулевым управлением и допустил наезд на светофорный объект на пересечении улиц Жамбыла и Конституции Казахстана. Двое пассажиров были госпитализированы в областную больницу. Один из них скончался.

Водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 346 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый задержан в рамках статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.



