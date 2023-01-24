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Водителя, сбившего подростка, задержали в Актобе

24 Января 2023, 16:22
Водителя, сбившего подростка, задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места преступления, задержали актюбинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

ДТП произошло 17 января на проспекте Тауелсиздик в микрорайоне Батыс-2 города Актобе.

Водитель неустановленной машины сбил 12-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Затем, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали 19-летнего водителя автомашины «Opel Astra», машина была водворена на спецстоянку.

«В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 610 части второй «Нарушение водителем транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб» и по статье 611 части второй КоАП РК «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия участником которого он является», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.
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