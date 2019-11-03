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Водителя, сбившего пешехода насмерть, ищут в Актобе
3 Ноября 2019 13:00
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водителя, сбившего насмерть пешехода на трассе «Актобе – Орск», ищут полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«3 ноября на трассе «Актобе – Орск» у поселка Пригородный-1 примерно с шести до 7:30 утра был сбит пешеход, который скончался на месте. Виновник скрылся с места происшествия. Всех водителей, кто в тот период направлялся в сторону Орска по этой трассе, просим предоставить записи видеорегистраторов в машинах», - сообщил пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Видеозаписи необходимо принести в областной департамент полиции, находящийся по адресу: ул. братьев Жубановых, 271. Телефоны: 8 776 546 66 66, 8 778 000 24 76, 936 100, 936 118.
Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП, Происшествия,
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