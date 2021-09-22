Водителя, сбившего на пешеходном переходе ребенка, разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские разыскивают водителя автомобиля, который 21 сентября на пешеходном переходе по улице Кизатова, сбил 11-летнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось обращение мамы мальчика, которая просит очевидцев ДТП с ней связаться. По словам женщины, водитель остановился, довез ребенка до школы и уехал. Мальчик получил ушибы, испугался.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции. Сообщение о наезде на ребенка поступило в полицию в девять часов вечера.

«По прибытии на место происшествия инспектором было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с 12:10 часов до 12:15 часов 21.09.2021 года. По факту ДТП возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - проинформировали в пресс-службе.

Водителя ищут. В пресс-службе добавили, что часто водители, оказав помощь, уезжают и не сообщают о произошедшем из-за незнания требований правил дорожного движения об обязательном уведомлении органов внутренних дел.

«Водитель автомашины может обратиться по телефонам дежурной части БПП: (7152) 50-06-48 или на «102», - отметили в пресс-службе.