Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Водителя с неоплаченными штрафами на 400 тыс. тенге выявили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
18 Сентября 2022, 05:55
Водителя с неоплаченными штрафами на 400 тыс. тенге выявили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Должник» выявлен автомобиль с неоплаченными штрафом общую сумму 400 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с Центром оперативного управления и сотрудниками патрульной полиции на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». В ходе него камерой видеонаблюдения в микрорайоне Балыкшы установлен автомобиль Lada с неоплаченными штрафами. К месту нахождения автомобиля были направлены сотрудники патрульной полиции. При проверке документов выяснилось, что водитель автомобиля имеет неоплаченные штрафы за различные нарушения на сумму 400 тыс. тенге»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Транспортное средство припарковано на специальной стоянке. Там оно будет находится до полного погашения долгов.


Атырауская область   Борьба с преступностью   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус