Водителя с гипертоническим кризом спасли полицейские в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские стражи порядка смогли своевременно оказать помощь мужчине, у которого случился гипертонический криз на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, о своевременной помощи сотрудников батальона патрульной полиции рассказал сам потерпевший. Пост со словами благодарности был опубликован на страничке известного в регионе паблика в социальной сети Instagram .

«Хотелось бы выразить огромную благодарность следующим сотрудникам: капитан полиции Ажибаев Ельдар Сейтжанович и старший лейтенант полиции Архипов Иван Александрович, маршрут 21, автодорога «Щучинск-Зеренда». Внезапно стало плохо в дороге, рядом проезжали сотрудники полиции, остановились и до приезда скорой помощи оказали первую помощь. Огромное спасибо, рахмет. Также спасибо нашим медицинским работникам скорой помощи. Приехали очень оперативно и оказали первую помощь!», - написал мужчина.

По словам старшего лейтенанта полиции Ивана Архипова, 27 марта около 16:00, патрулируя свой участок на автодороге «Щучинск – Зеренда», экипаж на обочине дороги заметил легковую автомашину, возле которой находились молодой человек и девушка. Подъехав ближе, полицейские увидели, что мужчина находится практически в полуобморочном состоянии и с трудом держится на ногах.

«Незамедлительно стражи порядка подбежали к водителю авто и, узнав об ухудшении его самочувствия, вызвали скорую помощь, а сами принялись оказывать первую медицинскую помощь. По приезду медики диагностировали у молодого человека гипертонический криз и провели необходимые процедуры», - отметили в полиции.

Почувствовав себя легче, водитель отказался от дальнейшей госпитализации, но выразил желание поехать домой. Стражи порядка решили не оставлять мужчину одного и приняли решение сопроводить его до места жительства в город Щучинск.

Как добавил И. Архипов, такой случай в его полицейской практике произошел впервые, однако каждый сотрудник полиции готов оказать необходимую помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.