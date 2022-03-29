РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 28 Март 2022 | GMT +6

    Водителя с гипертоническим кризом спасли полицейские в Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские стражи порядка смогли своевременно оказать помощь мужчине, у которого случился гипертонический криз на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, о своевременной помощи сотрудников батальона патрульной полиции рассказал сам потерпевший. Пост со словами благодарности был опубликован на страничке известного в регионе паблика в социальной сети Instagram .

    «Хотелось бы выразить огромную благодарность следующим сотрудникам: капитан полиции Ажибаев Ельдар Сейтжанович и старший лейтенант полиции Архипов Иван Александрович, маршрут 21, автодорога «Щучинск-Зеренда». Внезапно стало плохо в дороге, рядом проезжали сотрудники полиции, остановились и до приезда скорой помощи оказали первую помощь. Огромное спасибо, рахмет. Также спасибо нашим медицинским работникам скорой помощи. Приехали очень оперативно и оказали первую помощь!», - написал мужчина.

    По словам старшего лейтенанта полиции Ивана Архипова, 27 марта около 16:00, патрулируя свой участок на автодороге «Щучинск – Зеренда», экипаж на обочине дороги заметил легковую автомашину, возле которой находились молодой человек и девушка. Подъехав ближе, полицейские увидели, что мужчина находится практически в полуобморочном состоянии и с трудом держится на ногах.

    «Незамедлительно стражи порядка подбежали к водителю авто и, узнав об ухудшении его самочувствия, вызвали скорую помощь, а сами принялись оказывать первую медицинскую помощь. По приезду медики диагностировали у молодого человека гипертонический криз и провели необходимые процедуры», - отметили в полиции.

    Почувствовав себя легче, водитель отказался от дальнейшей госпитализации, но выразил желание поехать домой. Стражи порядка решили не оставлять мужчину одного и приняли решение сопроводить его до места жительства в город Щучинск.

    Как добавил И. Архипов, такой случай в его полицейской практике произошел впервые, однако каждый сотрудник полиции готов оказать необходимую помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.


    Теги:
    МВД РК Спасение Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!