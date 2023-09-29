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    09:10, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Водителя с долгами почти в 3 млн тенге выявили в Шымкенте

    полиция
    Фото: ДП города Шымкента

    Водителя с долгами почти в 3 млн тенге выявила система «Коргау» в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

    При несении службы по обеспечению безопасности на городских автодорогах инспекторы полка патрульной полиции получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами.

    Информацию выдала программа «Коргау», установленная на служебном планшете полицейских. За владельцем Toyota Camry числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 2,8 млн тенге.

    Авторанспорт патрульные полицейские задержали по улице Жандосова. Уклоняющегося от уплаты автомобилиста предупредили о причитающихся с него платежей. Машина водворена на штрафстоянку. Забрать транспортное средство горожанин может только после полного погашения долгов.

     

    Теги:
    МВД РК Транспорт Шымкент
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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