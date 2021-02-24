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    12:19, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Водителя с 19 штрафами задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Специализированного батальона патрульной полиции города Нур-Султана остановлен автомобиль марки «ВАЗ» с российскими номерами, за которым числится 19 штрафов на сумму около 500 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В целях повышения транспортной дисциплины, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений правил дорожного движения на территории города сотрудниками столичной полиции проводятся профилактические мероприятия.

    Так,

    При остановке авто выяснялось, что у 30-летнего водителя отсутствовало обязательное страхование на автомобиль. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 230 КРКобАП с наложением штрафа. Также выписаны 19 уведомлений об имеющихся задолженностях по административным нарушениям.

    Автомашина водворена на коммунальную стоянку.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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