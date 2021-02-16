КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водителя под действием наркотиков задержали в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz.

11 февраля сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области проводили оперативно-профилактические мероприятия в Бухар-Жырауском районе. В одном из поселков в поле их зрения попал автомобиль, который неуверенно следовал по одной из улиц. Патрульные остановили машину. За рулем находился 34-летний мужчина и он явно находился в состоянии опьянения. Так как у нарушителя отсутствовал запах алкоголя, то патрульные предположили, что водитель находился под воздействием наркотиков. Что впоследствии подтвердило освидетельствование.

Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили два свертка с веществом зеленого цвета. При этом задержанный повел себя агрессивно: демонстративно рассыпал возле машины содержимое одного из них. По предварительным данным, это была марихуана.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 КРКобАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии наркотического опьянения». Материалы были направлены суд, который привлек водителя к административному аресту на пятнадцать суток и лишил его права управления транспортным средством сроком на семь лет. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта».

Ведется расследование.