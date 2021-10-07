Водителя маршрутки в наркотическом опьянении задержали в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре водитель в наркотическом опьянении управлял маршруткой с пассажирами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» сотрудниками батальона патрульной полиции Павлодара на пересечении улиц Малайсары батыра-Ермака остановлена автомашина «ГАЗ-А65R35», микроавтобус осуществлял перевозки пассажиров. При проверке документов полицейские заметили, что 48-летний водитель ведёт себя неадекватно: его движения были заторможенными, но характерный запах алкоголя отсутствовал, а сам водитель уверял, что трезв, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Тогда полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое показало, что водитель в наркотическом опьянении».

Первый заместитель начальника управления полиции города Павлодара Нургали Омарбеков добавил, что водитель привлечён к административной ответственности по статье 608 части первой КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

«Автомашина водворена на специализированную стоянку. Кроме того, теперь ему запрещается управлять транспортными средствами в течение семи лет», – заявил Нургали Омарбеков.

Эта мера наказания, по словам стражей порядка, введена законодательством для пьяных водителей не так давно, так как вождение в нетрезвом виде представляет большую опасность для участников дорожного движения, а пресечь эту губительную практику – одна из важных задач патрульной полиции.

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводится с 4 по 13 октября и направлено на выявление нарушений со стороны водителей, управляющих общественным транспортом», - добавили в ДП региона.